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 Автомобиль с турецкими военными подорвался на взрывном устройстве в сирийском Идлибе

Автомобиль с турецкими военными подорвался на взрывном устройстве в сирийском Идлибе
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23:02   24 Марта 2020
Армия

Террористы в Идлибской зоне деэскалации подорвали военный конвой Турции, есть раненые

Террористы в Идлибской зоне деэскалации подорвали военный конвой Турции, есть раненые

Двое турецких военнослужащих пострадали в Идлибе в результате детонации СВУ вооруженных боевиков.

В рамках Меморандума о взаимопонимании, который был одобрен в октябре прошлого года лидерами РФ и Турции, в Сирии продолжается патрулирование, направленное на сохранение целостности страны и безопасности населения.

Во вторник, 24 марта, в ходе военной задачи в провинции Идлиб турецкий конвой подорвался на самодельном взрывном устройстве. Сдетонировавшая взрывчатка была установлена боевиками радикальных группировок, неподконтрольных Турции. В результате пострадали двое турецких военнослужащих. Также были уничтожены два бронеавтомобиля в составе конвоя.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сирия #турция #боевики #патрулирование

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