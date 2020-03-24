Террористы в Идлибской зоне деэскалации подорвали военный конвой Турции, есть раненые

Двое турецких военнослужащих пострадали в Идлибе в результате детонации СВУ вооруженных боевиков.

В рамках Меморандума о взаимопонимании, который был одобрен в октябре прошлого года лидерами РФ и Турции, в Сирии продолжается патрулирование, направленное на сохранение целостности страны и безопасности населения.

Во вторник, 24 марта, в ходе военной задачи в провинции Идлиб турецкий конвой подорвался на самодельном взрывном устройстве. Сдетонировавшая взрывчатка была установлена боевиками радикальных группировок, неподконтрольных Турции. В результате пострадали двое турецких военнослужащих. Также были уничтожены два бронеавтомобиля в составе конвоя.