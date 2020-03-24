Телефон Пескова после съемки в больнице с зараженными COVID-19 был уничтожен

Сотрудница больницы в Коммунарке, где проходят лечение зараженные COVID-19, снимала на видео визит президента России Владимира Путина с камеры телефона, который ей дал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. После съемки гаджет был уничтожен.

Песков сам попросил сотрудницу больницы ликвидировать телефон, чтобы аппарат случайно не стал источником заразы. Информацией об этом поделился телеканал РЕН ТВ.

"Телефон оставляете себе и потом уничтожаете", - попросил Песков.

Путин во вторник, 24 марта, побывал в больнице, где находятся пациенты с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Президент прошелся по палатам, посмотрел на работу персонала и пообщался с одним из пациентов. Также он провел беседу с главврачом больницы Денисом Проценко.