Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депздрав Москвы назвал условие, при котором пациенты с коронавирусом могут лечиться дома

Депздрав Москвы назвал условие, при котором пациенты с коронавирусом могут лечиться дома

 Телефон Пескова после съемки в больнице с зараженными COVID-19 был уничтожен

Телефон Пескова после съемки в больнице с зараженными COVID-19 был уничтожен
Россия оказалась подготовлена к "нефтяной войне" значительно лучше саудитов

Россия оказалась подготовлена к "нефтяной войне" значительно лучше саудитов

 Автомобиль с турецкими военными подорвался на взрывном устройстве в сирийском Идлибе

Автомобиль с турецкими военными подорвался на взрывном устройстве в сирийском Идлибе
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
Депздрав Москвы назвал условие, при котором пациенты с коронавирусом могут лечиться дома

Депздрав Москвы назвал условие, при котором пациенты с коронавирусом могут лечиться дома

 Телефон Пескова после съемки в больнице с зараженными COVID-19 был уничтожен

Телефон Пескова после съемки в больнице с зараженными COVID-19 был уничтожен
Россия оказалась подготовлена к "нефтяной войне" значительно лучше саудитов

Россия оказалась подготовлена к "нефтяной войне" значительно лучше саудитов

 Автомобиль с турецкими военными подорвался на взрывном устройстве в сирийском Идлибе

Автомобиль с турецкими военными подорвался на взрывном устройстве в сирийском Идлибе
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
22:09   24 Марта 2020
Общество

Мурашко рассказал о достаточном количестве больничных мест для новых заболевших COVID-19

Мурашко рассказал о достаточном количестве больничных мест для новых заболевших COVID-19

Глава Минздрава РФ заявил, что в стране хватит мест для размещения всех новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Страна располагает достаточным количеством мест в медучреждениях в случае увеличения числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава российского здравоохранительного ведомства Михаил Мурашко.

«Мест в больницах хватит, система перейдет на другой формат», — заявил Мурашко в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, необходимое оборудование также не является исключением – его достаточно, однако для резерва закупается еще. Мурашко отметил, что большинство заболевших переносит инфекцию легко, однако самым опасным является дальнейшее распространение вируса. В это ситуации, считает глава ведомства, то, что делает здравоохранение, связано в первую очередь со здоровьесберегающим поведением.

В завершении Мурашко отметил, что течение заболевания, вызванного новым типом коронавируса, тяжелее проходит у людей, употребляющих спиртные напитки и курящих сигареты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...