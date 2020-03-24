Мурашко рассказал о достаточном количестве больничных мест для новых заболевших COVID-19

Глава Минздрава РФ заявил, что в стране хватит мест для размещения всех новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Страна располагает достаточным количеством мест в медучреждениях в случае увеличения числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава российского здравоохранительного ведомства Михаил Мурашко.

«Мест в больницах хватит, система перейдет на другой формат», — заявил Мурашко в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам министра, необходимое оборудование также не является исключением – его достаточно, однако для резерва закупается еще. Мурашко отметил, что большинство заболевших переносит инфекцию легко, однако самым опасным является дальнейшее распространение вируса. В это ситуации, считает глава ведомства, то, что делает здравоохранение, связано в первую очередь со здоровьесберегающим поведением.

В завершении Мурашко отметил, что течение заболевания, вызванного новым типом коронавируса, тяжелее проходит у людей, употребляющих спиртные напитки и курящих сигареты.