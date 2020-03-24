Малый бизнес в России могут освободить от налогов из-за коронавируса

Временно освободить малый и средний бизнес от налогов до стабилизации ситуации с коронавирусом предложил глава Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов.

Соответствующее предложение будет направлено первому вице-премьеру Андрею Белоусову. На фоне распространения коронавируса может серьезно пострадать малый и средний бизнес. Из-за нахождения людей на карантине предприниматели будут ощущать недостаток оборотных средств, закредитованность, потерю налаженных связей и персонала. Компании после стабилизации ситуации будут восстанавливаться несколько месяцев, если вообще смогут это сделать, считает Кутепов.

Глава комитета предлагает ввести временные послабления для малого и среднего бизнеса в России, пишет "Парламентская газета". Премьер-министр Михаил Мишустин 17 марта утвердил план мероприятий по устойчивому развитию экономики в условиях распространения коронавируса. В него предлагается добавить указанное предложение.

К тому же, в плане есть пункт об отсрочке оплаты аренды имущества, находящегося в собственности у государства или муниципалитета. Однако чаще всего помещения берут у частных собственников, которые отказываются переносить плату за аренду. По мнению сенатора, вопрос можно будет решить, если ситуацию с коронавирусом признают "форс-мажором". Кутепов предлагает на период действия карантина или до конца года наложить мораторий по уплате части налоговых платежей.