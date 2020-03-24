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20:49   24 Марта 2020
Экономика

Россия оказалась подготовлена к "нефтяной войне" значительно лучше саудитов

Россия оказалась подготовлена к "нефтяной войне" значительно лучше саудитов

Российские нефтяные компании способны получать прибыль даже в условиях "нефтяной войны", чего нельзя сказать о Саудовской Аравии. К такому выводу пришли аналитики швейцарской компании Julius Baer.

Попытка Саудовской Аравии надавить на конкурентов из России и навязать условия "нефтяной войны" может привести к неожиданным для Эр-Рияда последствиям. Саудиты пытаются усилиться на европейском рынке, для чего применяют методику демпинга цен. Однако искусственное снижение стоимости продукта наносит ущерб им самим.

Российские компании же способны получать прибыль даже в новых условиях, считают аналитики швейцарской банковской группы Julius Baer. Москва способна преодолеть дефицит бюджета уже при цене 43 доллара за баррель, в то время как ее коллегам необходимо получать не менее 80 долларов. Если ситуация на нефтяном рынке не изменится, к 2027 году Саудовская Аравия исчерпает все свои финансовые ресурсы.

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Автор: Василий Пименов
#россия #саудовская аравия #цены на нефть

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