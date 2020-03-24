Автомобиль с турецкими военными подорвался на взрывном устройстве в сирийском Идлибе

Автомобиль с турецкими военнослужащими подорвался на взрывном устройстве в южной части сирийского Идлиба. Отмечается, что взрывное устройство было самодельным.

Взрыв прогремел в районе населенного пункта Сфухон, который контролируется боевиками. Как пишет Федеральное агентство новостей, один турецкий военный получил ранение, серьезно поврежден автомобиль.

Это не первый случай нападения боевиков на турецких военнослужащих. 19 марта боевики атаковали турецких военных во время проведения ими инженерной разведки трассы М-4. В результате двое военнослужащих турецкой армии погибли.

Турция и Россия с 15 марта проводят совместное патрулирование трассы Алеппо — Латакия. Соответствующее решение было принято по итогам переговоров президентов Турции и России, которые состоялись 5 марта в Москве.