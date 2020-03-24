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19:59   24 Марта 2020
Политика

Данилин считает, что у Партии перемен нет перспектив

Данилин считает, что у Партии перемен нет перспектив

Верховный суд России подтвердил законность вердикта суда первой инстанции о приостановке деятельности партии Дмитрия Гудкова "Гражданская инициатива" по иску Минюста РФ. Ведомство обнаружило нарушения в документах партии.

Руководство партии за год не исправило нарушения, в связи с чем Минюст РФ обратился в суд. Деятельность Партии перемен приостановлена на три месяца. 

По словам Гудкова, претензии касаются "неправильного формирования ревизионной комиссии партии", а также "незаконного избрания председателя". 

В 2018 году Ксения Собчак использовала "Гражданскую инициативу" для старта на выборах президента, тогда никаких проблем в документации не было. После выборов дела у партии пошли хуже, Собчак прекратила финансирование либерального проекта. Гудков остался единственным руководителем политсилы.

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, Собчак изначально знала, что Партия перемен бесперспективна. Об этом эксперт заявил в беседе с журналистами "Политика сегодня". 

Гудков рассчитывал провести во власть представителей несистемной оппозиции. Но помимо денег, проблемы возникли еще и с кадрами. Единомышленников Гудков нашел среди соратников опального олигарха Михаила Ходорковского. Однако толковую команду собрать не удалось. Перспектив у партии нет.

"Получилось, что Гудкову пришлось нести этот чемодан без ручки самостоятельно. Единственное достижение этой партии — выдвижение Собчак", — заключил эксперт.

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Автор: Борис Нестеров
#гудков #гражданская инициатива #партия перемен

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