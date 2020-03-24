Украина считает, что избавится от коронавируса через месяц

Власти Украины считают, что избавятся от коронавируса к маю 2020 года. Как заявила глава офиса президента Украины Юлия Ковалив, в ближайший месяц страна может снять карантин.

По словам Ковалив, если в стране будут соблюдать карантин, то украинцы смогут вернуться к работе уже через месяц. В эфире программы "Свобода слова" представитель офиса президента отметила, что именно карантин является главным способом скорейшего выхода из ситуации. Чиновница заявила, что чем меньше людей заболеет сейчас, тем быстрее экономика вернется в нормальное русло.

Сейчас на территории Украины действуют штаб по борьбе с последствиями коронавируса и штаб для решения сопутствующих экономических вопросов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Китая с просьбой предоставить дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом.