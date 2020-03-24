Экс-сотрудник "Новой газеты" обвинил Муратова в публикации заказных статей

Сотрудники ФСБ заинтересовались доходами главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова. Силовики запросили у Федеральной налоговой службы сведения о доходах журналиста. Данные о возможном "теневом бизнесе" появились благодаря бывшему сотруднику, назвавшему стоимость материалов в "независимом издании".

Согласно расследованию Федерального агентства новостей, на семью редактора "Новой" зарегистрировано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество. Только на его гражданскую жену Ирину Столярову оформлены элитные дома и квартиры, стоимость которых оценивают в сотни млн. рублей. Деньги проходят через сторонние банковские счета. Позже они делятся между руководителями "Новой", но большая их часть оседает у Муратова.

ФАН обратился в правоохранительные органы, предоставив блюстителям закона информацию, которую изданию удалось выяснить. В распоряжении издания имеется копия запроса в ФНС от ФСБ. Силовики просят провести проверку легальности доходов не только Муратова, но и его гражданской супруги. После сопоставления данных о реальных доходах и заявленных делу будет дан старт.

Источник агентства сообщил, что деньги главред "Новой" может получать за публикацию заказных материалов. Цена варьируется от 1,5 млн. до 2,5 млн. рублей. Все зависит от того, насколько часто заказчик обращается за услугами к Муратову и сложности материала. Важную роль играют и отношения между исполнителем и "клиентом". С близких журналист "независимого издания" берет от 1 млн. рублей.

Бывший сотрудник "Новой" рассказал в интервью для ФАН о схемах внутри "независимого издания". Мужчина не захотел раскрывать свое имя, опасаясь проблем, которые могут создать бывшие коллеги и оппозиция.