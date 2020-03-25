Российский бизнес получил таблетку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации 25 марта озвучил меры, которые должны помочь предприятиям малого и среднего бизнеса удержаться на плаву в то время, когда коронавирус вынуждает людей сидеть по домам.

Кафе, магазины, сфера услуг несут многотысячные убытки каждый день, пишет РБК. Например, кофейня в центре Москвы теряет от 100 тысяч рублей ежедневно, фитнес-клубы — 200- 300 тысяч, магазин одежды в торговых центрах — 40- 100 тысяч рублей ежедневно.

Власти предлагают спасать бизнес следующими мерами:

— отсрочить на полгода уплату налогов (кроме НДС) и страховых взносов для малого и среднего предпринимательства;

— предоставить отсрочку по кредитам компаниям, оказавшимся в трудной ситуации;

— уменьшить в два раза размер страховых взносов (с 30 до 15 процентов), если работники предприятия получают зарплату выше МРОТ.

Правительство при необходимости может принять дополнительные меры, уверен депутат Госдумы, опытный бизнесмен Сергей Боярский.

«В такой сложный период для мировой и нашей экономики меры поддержки бизнеса, которые были озвучены, можно назвать первостепенными. Правительство показало, что оно видит нужды россиян, в том числе предпринимателей, и готово на них реагировать. Помощь будет дополняться в случае затяжной пандемии, чтобы экономика могла выйти из затяжного кризиса», — сказал парламентарий «Политике Сегодня».

Озвученные Путиным предложения являются системными мерами, оценил президент Российской Ассоциации малого и среднего предпринимательства Александр Иоффе. Он признался «Политике Сегодня», что обращение главы государства добавило оптимизма, но с оговорками.

«Если говорить о тех системных решениях, о которых говорил президент, то их можно только поприветствовать. Но тут начинается штучная работа. Малый бизнес — это миллионы субъектов, они все разные, с разными проблемами. Как люди. Кому-то ссуда поможет, другой сильно тратится на электроэнергию. Теперь на региональном и муниципальных уровнях должны быть механизмы, чтобы рассматривать каждый случай индивидуально. Как нет одной таблетки от всех болезней, так нет одной таблетки, чтобы разом решить проблемы бизнеса», — рассуждает Иоффе.

Предприниматели на местах готовы действовать оперативно. В Томске была половина девятого вечера, когда транслировалось обращение президента. Владелец ресто-бара «Капитал» Игорь Кандинский рассказал «ПС», что уже успел подать заявление в банк на отсрочку.

«Путин сделал ход конем. Меры очень весомые и однозначно помогут. Мы уже подали заявление в банк на «кредитные каникулы», его рассматривают. Теперь, думаю примут закон, который обяжет банки их предоставить. Весомо и то, что кредиты отсрочат физическим лицам. Многие люди сейчас могут оказаться не способными платить по кредитам, а отсрочка серьезно сгладит ситуацию», — поделился предприниматель.

Со сдержанным оптимизмом, свойственным бизнесменам, относится к планам властей владелец петербургской кофейни «Биография» Дмитрий Федченко. Он считает, что предприятия, которые уже сейчас на грани закрытия, не спасти. Но можно помочь остальным.

«Конкретно в нашем случае такой угрозы нет и перенос оплаты налогов нам, конечно, поможет увереннее себя чувствовать. Но в идеале хотелось бы еще помощи в отношении взаимодействия с арендодателем, чтобы можно было законно получить снижение арендной ставки согласно пункту договора о форс-мажорных обстоятельствах, потому что пока арендодатель не обязан идти навстречу» — поделился Федченко с ПС.

В этой ситуации могло бы сыграть в пользу предпринимателей объявления режима ЧС в регионе. Пока же президент объявил неделю с 30 марта выходной.