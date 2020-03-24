Оппозиция требует отправить военных врачей в регионы без коронавируса

Оппозиция требует отправить военных врачей бороться с вирусом в регионы РФ, вместо того, чтобы оказывать помощь Италии. В интернете появилась петиция от имени Анастасии Мироновой - известного блогера и колумнистки "Новой газеты", которая считает, что вирусологи и врачи Минобороны нужнее в отдаленных районах Бурятии, где вируса на сегодня не выявлено.

В понедельник, 23 марта, из России в Италию прибыли самолеты с военными медиками и учеными-вирусологами на борту (около ста человек), а также грузом средств санобработки и тестов на коронавирус. Помощь Италии было решено предоставить по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, которые состоялись по инициативе Москвы.

Итальянские граждане благодарят «русских друзей»: в условиях, когда США закрыло сообщение с Европой, а соседи Италии по Евросоюзу оградились в своих границах и запретили экспортировать маски, помощь Китая, Кубы и России стала настоящим спасением. Основная часть россиян тоже одобряет красивый и человечный жест.

Но оппозиционеры и здесь выступили критиками: кто-то заметил, что Москва не могла ничего сделать просто так, а теперь будет шантажировать Италию снятием санкций, хотя, на самом деле, никаких требований такого рода со стороны России не звучало. Алексей Навальный вовсе назвал решение помочь его же любимой европейской стране «дичью» и рассказал, что отправлять средства защиты в Италию было нельзя.

На сайте Change.org появилась петиция с указанием авторства Анастасии Мироновой — известного блогера и колумниста, в прошлом посвятившей немало колонок проблеме качества продуктов в России и перспективам кризиса. Как и Алексей Навальный, Миронова осуждает российскую миссию в Италии, считая, что наша страна в куда большей опасности, и лучших вирусологов стоило оставить себе, чтобы направить их в отдаленные от городов-миллионников районы.

В петиции на имя главы Минобороны Сергея Шойгу и премьер-министра Михаила Мишустина говорится, что Россия в большей опасности перед лицом коронавируса, чем Италия: низкая плотность населения и отдаленные деревни с пожилым населением играют на стороне вируса, поразившего мир.

«В каком-нибудь Забайкалье, в Бурятии, в Якутии — одна районная больница в радиусе 500–600 км. Даже в Ленинградской области, где в сезон проживают более миллиона дачников, до ближайшей палаты интенсивной терапии нужно ехать порой больше 100 км», — говорится в обращении.

В таких условиях, по мнению автора, передавать медпомощь другой стране ради внешнеполитических очков - преступление против собственных граждан, так как всего через две недели Россия столкнется с теми же проблемами, что сейчас в Италии: отсутствие аппаратов ИВЛ и нехватка медперсонала.

Тот факт, что российским вирусологам, отбывшим сейчас в Италию, удалось помочь остановить вспышку лихорадки Эбола в Африке, блогера не убеждает, как и то, что опыт работы в крупнейшем очаге заболевания Европы медикам только поможет в дальнейшем победить вирус в России, если количество заболевших будет стремительно расти.

Что касается угрозы заражения жителей отдаленных от райцентров и границ деревень, за которых так переживает Миронова, это и вовсе кажется абсурдом. Сейчас болеет, в основном, Москва (290 случаев), Московская область (35 случаев), Петербург (21) - регионы с высокими плотностью и средним уровнем дохода населения, граждане которых часто бывают за рубежом и имеют большой круг социальных контактов. Всего в России подтвердили 495 случаев инфекции в 13 регионах.

В Бурятии вирус не выявили, в Забайкалье, по данным на 24 марта, один инфицированный, в Якутии - семеро, причем все из круга контактов одной жительницы, вернувшейся из командировки в США. Даже в Ленобласти, где довольно высокая плотность населения и проживают многие люди с петербургской пропиской (как и сама Миронова), зафиксировано всего три случая заболевания. Что характерно, все проживают в городах, а не в отдаленных деревнях.

Для сравнения - в самой неблагополучной, по статистике коронавируса, итальянской провинции Ломбардии, которая по площади примерно с четверть Ленобласти, около трех тысяч человек умерли. Опять же, наибольшая часть из них проживала в Милане - крупнейшем городе-миллионнике, а не в малолюдных селеньях. Всего в Италии, где ситуацию признали критической, заболели более 60 тысяч человек, на сегодняшний день умерли более 5 тыс. 400 человек.

Анастасия Миронова сейчас вполне искренне боится последствий коронавируса, как раньше боялась продуктового дефицита и химдобавок. Чуть раньше она выступила и для «Новой газеты» экспертом по карантину. Сначала она рассказала, что бедные люди в России неизбежно заболеют и погибнут, так как живут в коммуналках и не смогут позволить себе изоляцию, продуктовые закупки в нормальном объеме, не ходить на работу, а также потратить на тест 13 тысяч рублей.

После того, как выяснилось, что в Петербурге, где Миронова и ее семья прописаны, тесты бесплатно делают всем желающим в поликлинике, журналистка обсудила с читателями Facebook ужасные перспективы тех, кто живет за пределами Москвы и Петербурга - по мнению Мироновой, спасать будут только столичных жителей, а на остальных наплевать. Теперь она присоединилась к осуждающим помощь Италии.

Страхи за собственное здоровье и здоровье близких — естественные и понятные, заболеть не хочет никто. Нарушение привычного ритма жизни и ограничения тоже никому не нравятся. Но люди разумные понимают, что все публично озвученные сомнения в возможности победить общую беду страх только умножают. Распространение слухов о фатальной нехватке продуктов, тестов, средств защиты, бесполезности карантина, увольнениях и грядущей нищеты для тех, кто не может позволить себе на него уйти, никому не делает лучше, но с гарантией подрывает доверие к государству у граждан и людей друг к другу. То, что либеральные СМИ и оппозиционные блогеры взяли четкий курс на раскачку массовой паники говорит об одном: на самом деле, они очень хотят, чтобы в России было именно так, как в Италии.