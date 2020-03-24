Рынок акций США растерял набранное в период президентства Трампа

Фондовый индекс широкого рынка S&P 500, включающий публичные компании США с наибольшей капитализацией, опустился на биржевых торгах ниже уровня 2017 года.

Значение индекса снизилось на 4,47% – до 2.201,9 пункта, что является минимумом с января 2017 года, когда прошла инаугурация президента Дональда Трампа. Иными словами, весь набранный за этот период рост оказался потерян.

Ключевые индексы (включая Dow Jones) на американских фондовых торгах обрушились 16 марта. Падение составило 12–13% и стало крупнейшим со времен «черного понедельника» 1987 года. Во многом катализатором стало заявление Трампа о вероятной рецессии национальной экономики и о том, что пандемия коронавируса, вероятно, продлиться до июля–августа.

Аналитики S&P Global Rating ранее назвали США главной жертвой в развернувшейся "нефтяной войне". По их мнению, больше всего пострадают компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти.