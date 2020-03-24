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18:46   24 Марта 2020
Политика

Володин назвал неправильным переход депутатов ГД на удаленную работу

Володин назвал неправильным переход депутатов ГД на удаленную работу

Государственная дума приняла необходимые для профилактики заражения коронавирусом меры, однако депутаты не будут пока переходить на удаленную работу. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума работает в штатном режиме, необходимые для профилактики распространения коронавируса меры приняты. Об этом заявил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы отметил, что депутатам переходить на удаленную работу было бы неправильно.

Отметим, в России на сегодняшний день отмечено 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 22 пациента уже вылечились. 

Правительство поручило региональным администрациям закрыть ночные клубы, рестораны и развлекательные центры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #госдума #коронавирус

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