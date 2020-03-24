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18:22   24 Марта 2020
Политика

Сирийские власти вводят комендантский час в связи с коронавирусом

Сирийские власти вводят комендантский час в связи с коронавирусом

Власти Сирии приняли решение со среды ввести на территории страны комендантский час, который будет действовать с 18:00 до 06:00 утра. Об этом сообщает государственное телевидение.

Комендантский час вводят в Сирии с 25 марта в связи с распространением коронавируса. Действовать ограничение будет с 18:00 до 06:00 ежедневно. Об этом сообщает гостелевидение.

Соответствующее решение принято в рамках мер противодействия распространению опасной инфекции COVID-19.

Отметим, в Сирии на сегодняшний день зафиксирован один случай заражения коронавирусом. 

В мире более 330 тысяч человек заражены коронавирусом нового типа. 14,5 тысячи человек скончались от болезни. 

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #коронавирус

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