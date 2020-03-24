Сирийские власти вводят комендантский час в связи с коронавирусом

Власти Сирии приняли решение со среды ввести на территории страны комендантский час, который будет действовать с 18:00 до 06:00 утра. Об этом сообщает государственное телевидение.

Комендантский час вводят в Сирии с 25 марта в связи с распространением коронавируса. Действовать ограничение будет с 18:00 до 06:00 ежедневно. Об этом сообщает гостелевидение.

Соответствующее решение принято в рамках мер противодействия распространению опасной инфекции COVID-19.

Отметим, в Сирии на сегодняшний день зафиксирован один случай заражения коронавирусом.

В мире более 330 тысяч человек заражены коронавирусом нового типа. 14,5 тысячи человек скончались от болезни.