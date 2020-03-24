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18:08   24 Марта 2020
Политика

Гудков мог спровоцировать суд приостановить деятельность "Гражданской инициативы"

Гудков мог спровоцировать суд приостановить деятельность "Гражданской инициативы"

Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста к партии оппозиционера Дмитрия Гудкова "Гражданская инициатива", известной как Партия перемен. Ее деятельность будет приостановлена на три месяца до устранения выявленных нарушений.

Поводом для  решения стали многочисленные нарушения, которые представители Минюста выявили в 2018 году в ходе плановой проверки документации партии. Согласно законам РФ, руководству "Гражданской инициативы" отвели год на устранение нарушений, сообщает Федеральное агентство новостей.

Срок подошел к концу в октябре 2019 года, но к этому моменту ни одно из нарушений так и не было устранено. Партия начала принимать хоть какие-то попытки выполнить судебное предписание лишь после того, как стало известно, что Минюст обратился в суд, потребовав приостановить работу организации. В столь сжатые сроки устранить выявленные ошибки оппозиционеры так и не смогли.

Не стоит исключать, что Гудков намеренно не стал выполнять предписание в срок, чтобы потом заявить о "давлении" со стороны правительства. Если организация оппозиционера будет в итоге ликвидирована Минюстом, то он сможет заявлять о "политических мотивах" такого решения. Вероятнее всего, оппозиционер не предпримет никаких действий, чтобы устранить выявленные нарушения в ближайшие три месяца.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #нарушения #гудков #партия перемен

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