Политтехнолог Гайдай указал на упущенную Зеленским возможность изменить Украину

Выступая в эфире «4 канала», специалист признался, что у него вызвало удивление, как легко и непринужденно украинский лидер сумел распустить парламент. Тем самым, он фактически сформировал в стране президентскую республику. Однако Зеленский не воспользовался возможностью сформировать в Раде конституционное большинство, которое позволило бы ему проводить нужные законы и менять Украину к лучшему.

«Там ему 50 человек не хватало, а они там есть, их можно было купить. Но у нашего президента нет никаких планов, это его проблема. Он остается достаточно некомпетентным, и действует как некомпетентный человек», – заявил Гайдай.

Что касается эффективности нового правительства, то на этот счет у политтехнолога есть определенные сомнения. По его мнению, новые министры не отличаются выгодно от своих предшественников. Более того, специалист считает премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов его команды обыкновенными приспособленцами, которые не способны на принятие волевых решений.

Примечательно и то, что новый глава правительства, по словам Гайдая, является ярким представителем так называемого «среднего звена». Этот политик занимал определенные посты при трех предыдущих президентах: Ющенко, Януковиче и Порошенко. Как правило, для таких людей не свойственно предпринимать каких-либо радикальных шагов, допускающих возможность ошибки.

«У них есть ген выживания, они выживают при любой власти», – подчеркнул политтехнолог, добавив, что именно сейчас такие люди пришли к власти.

Ранее политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что необдуманные действия Зеленского могут привести к установлению на Украине диктатуры главы МВД Арсена Авакова.