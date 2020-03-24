ВЦИОМ предоставил самые популярные поправки в Конституцию РФ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил рейтинг конкретных поправок, предполагаемых к внесению в Конституцию РФ.

В России должно пройти общероссийское голосование о поправках, которые могут быть внесены в Конституцию страны.

Самой значимой в рейтинге поправок от (ВЦИОМ) для россиян является предоставление со стороны государства доступного и качественного медобслуживания (95%), а также признание детей приоритетным направлением государственной политики (93%).

Значительными поправками для россиян являются предложение о защите и сохранении природы, гарантия адресной соцподдержки, а также обязательная ежегодная индексация пенсий (92%).

В RT сообщили об оценке Кремля о возможности переноса голосования по Конституции.