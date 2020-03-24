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17:15   24 Марта 2020
Политика

СМИ Ходорковского устроили "эпидемию слухов" о коронавирусе

СМИ Ходорковского устроили "эпидемию слухов" о коронавирусе

Либеральные СМИ в России продолжают использовать тему коронавируса для создания паники в обществе. С каждым днем публикуется все больше материалов, содержащих фейки и вбросы, вводящие граждан в заблуждение.

"Открытые медиа" на прошлой неделе сообщили, что власти Москвы намерены ввести карантин в столице. Авторы ссылались на некий источник в мэрии Москвы. В этом же материале приводились заявления некого чиновника, а также близкого к кабмину источника. Новость тут же подхватили другие финансируемые из-за границы издания. Эти фейки опровергнуты заместителем мэра столицы по вопросам социального развития Анастасией Раковой, пишет "НьюИнформ". 

"Новая газета" 22 марта опубликовала материал "Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала". В статье приводится мнение врача-пульмонолога Василия Штабницкого, известного своим критическим отношением к российской медицине. Однако он никаких критических заявлений так и не сделал. Пришлось авторам для придания статье нужной острастки привести слова некого "анонимного источника", основанные на предположениях и домыслах.

Куда дальше пошло "Эхо Москвы", рискуя получить серьезные неприятности за фейки о коронавирусе. На сайте радиостанции было опубликовано интервью политолога Валерия Соловья, который заявил, что в России якобы имели место 1600 зарегистрированных смертей от коронавируса, а в стране инфекцию уже якобы подхватили 180 тысяч человек. Все это не соответствует действительности.

По словам врача Александра Мясникова, сейчас идет борьба не столько с коронавирусом, сколько с фейками вокруг него. 

"Сейчас эпидемия не коронавируса, а слухов о коронавирусе. Я не знаю, кому это надо. Мелкие жулики на этом просто наживаются, крупные – промолчу", — отметил Мясников.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мясников #либеральные сми #коронавирус

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