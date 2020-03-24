Координатор штаба Навального в Новосибирске может оказаться носителем коронавируса

Координатор штаба Алексея Навального из Новосибирска Сергей Бойко после возвращения из-за границы пренебрег распоряжением правительства РФ о двухнедельной изоляции, отправившись в студию для съемок очередного ролика.

Соответствующую информацию приводит Telegram-канал "АнтиПропаганда", подчеркивая, что сторонник Навального прилетел в РФ 17 марта, а уже на следующий день отправился на студию, чтобы провести прямой эфир, в ходе которого он озвучил зрителям свои размышления относительно предпринимаемых правительством РФ мер для борьбы с коронавирусом.

Бойко решил пройтись по улицам города и даже проехать в общественном транспорте, подвергая потенциальной опасности горожан. Это далеко не первый случай, когда сторонники скандально известного блогера Навального пренебрегают выполнением карантинных мер в рамках противодействия распространению коронавируса, пишет Nation News.

Накануне стало известно, что сотрудники петербургского штаба Навального также могут быть переносчиками опасного заболевания. Признаки инфекции обнаружили у главы отделения Ирины Фатьяновой.

Компетентным органам в ближайшее время придется ужесточить меры по привлечению к ответственности граждан, которые отказываются соблюдать постановление о карантинном режиме.