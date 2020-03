«Альянс врачей» вооружился коронавирусом

Вспышка вируса COVID-19 – лишний повод для оппозиционеров посеять панику и хаос среди россиян. Псевдопрофсоюз «Альянс врачей», созданный при поддержке блогера Алексея Навального, не стал исключением. Его лидер Анастасия Васильева пытается извлечь политическую выгоду, критикуя действия медицинских работников в условиях пандемии.

Дым без огня

По состоянию на 25 марта в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Провериться на наличие вируса можно в любом медицинском учреждении страны. В Новой Москве ударными темпами строится современная больница в 50 корпусов для зараженных пациентов. За две недели, с 12 марта, план строительства выполнили на 40 процентов, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

По сравнению с другими странами, в России ничтожное количество заболевших. В Китае, Италии и США суммарно заражено коронавирусом более 190 тысяч человек. Люди, прилетевшие из стран, где бушует эпидемия, помещаются на карантин. Они находятся в изоляции пока диагноз не подтвердят или опровергнут.

Альянс паникеров

Статистика не смущает Васильеву: личный врач-офтальмолог Навального размещает в соцсетях дезинформацию о распространении вируса COVID-19 в России. Если верить ее словам, врачи не понимают, что происходит, и бросают дело на самотек.

От Владивостока до Калининграда одно и тоже. Медикам ничего не объясняют, защитой не снабжают, документы не оформляют. Хаос. Уже не знаю, как требовать защитить медиков, неужели так непонятно, что они - ресурс ограниченный? Теперь обратились уже к губернатору Приморского края pic.twitter.com/xaaSQ1hdPk — Anastasia Vasilyeva (@DrAnastasy) March 24, 2020

Чтобы придать веса своим домыслам, глава «Альянса» умело манипулирует информацией в СМИ и научными исследованиями вирусологов. К примеру, в статье The New England Journal of Medicine Васильева увидела только ту часть, которую можно подвести к «несостоятельности» российской медицины.

Лица стерты, поблекли краски

«Альянс» нашел сторонников в российских городах. В Великом Новгороде идеи Васильевой продвигает местный блогер Антоний Киш. Он яростно критикует губернатора Новгородской области Андрея Никитина при каждом удобном случае. Какая муха и в какое место укусила Киша, сказать сложно, но он без повода обвиняет губернатора практически во всех проблемах региона.

Сам Никитин относится к выпадам в свой адрес спокойно. В беседе с «Политикой Сегодня» он отметил, что сейчас стоит уделить внимание проблеме коронавируса, а не тратить время на неконструктивную полемику:

«Мы обсуждаем те меры помощи, которые нужны, у меня нет времени отвлекаться на всякую чушь. Практика показывает, что люди судят по делам, а не по разговорам. И оценивать они будут ту работу, которую мы делаем. И важно ее сделать хорошо».

Как и Васильева, господин Киш весьма озабочен ситуацией с коронавирусом. Он обвинил тревэл-блогера Марину Холохолову в том, что она едет в область из «зараженной» Москвы.

Антоний забыл упомянуть, что совсем недавно он прибыл из солнечной Италии, откуда еще 9 марта публиковал фотографии. Сейчас в Италии 63 тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией. Кто из них опаснее для Новгородской области: вопрос риторический.

Фальшивая забастовка

«Альянс» и его сторонники не впервые атакуют регионы, взяв на вооружение фейковые вбросы. В 2019 году псевдопрофсоюз объявил о готовящейся забастовке медицинских работников в Новгородской области. Врачам Окуловской ЦРБ пришлось писать открытое письмо, чтобы опровергнуть сообщения ряда СМИ, которые усмотрели политический подтекст в проблемах медицины:

«Мы, врачи Окуловской ЦРБ, выражаем озабоченность попыткой придать нашему беспокойству о будущем районной медицины политическую окраску. <…> Забастовка врачей, о которой от нашего имени со ссылкой на московских оппозиционных деятелей сообщил ряд средств массовой информации, невозможна ни с юридической, ни с этической точек зрения».

В отношении главы «Альянс врачей» Анастасии Васильевой может быть возбуждено административное дело по факту распространения фейков о ситуации с коронавирусом. Запрос в правоохранительные органы был подан Федеральным агентством новостей. В своем видеоролике личный врач Навального рассказывает, как в России «бушует ложь властей и запугивание медицинских работников» на фоне стремительно распространяющейся по всему миру эпидемии коронавируса.