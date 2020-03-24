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16:50   24 Марта 2020
Россия

История с «Академиком Черским» показала необходимость строить свои трубоукладчики

История с «Академиком Черским» показала необходимость строить свои трубоукладчики

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что судно «Академик Черский» — не единственный вариант окончания реализации газопровода «Северный поток-2».

«Экономика Сегодня» сообщает, что трубоукладчик «Академик Черский» сменил курс и 27 марта прибудет в порт южноафриканского города Кейптаун. Именно это судно должно достроить оставшиеся 150 километров трубопровода «Северный поток-2».

Строительство трубопровода было остановлено после введения США санкций. Швейцарская компания Allseas увела свои суда с места реализации проекта, как того требовала юстиция Штатов. Любопытно, что внимание к «Северному потоку-2» уменьшилось после начала эпидемии коронавируса. Эксперты считают, что проект могут спокойно окончить без внешнего давления.

«Академик Черский» — не единственный шанс окончить строительство, отмечает Александр Фролов. У «Газпрома» еще есть судно «Фортуна», которые принимало участие в строительстве первого трубопровода.

«До сих пор остается возможность привлечения сторонних подрядчиков, которые не убоятся санкций. У нас существует опыт такого взаимодействия, если мы вспомним про работу китайского укладчика во время строительства энергомоста в Крым», — заявил эксперт.

История с «Академиком Черским» показала необходимость строить свои трубоукладчики

Эпидемия коронавируса не повлияла на отношение США к «Северному потоку-2», уверен Фролов. Тот факт, что тема вмешательства Вашингтона в строительство трубопровода ушла из СМИ не означает, что вопрос закрыт.

«Стоит напомнить, что «Северный поток-2» не является единственным газопроводом, который подвергся американским санкциям, поскольку данная политика касается любых таких проектов, реализуемых Россией», — добавил Фролов.

Речь идет о «Южном потоке» и «Турецком потоке», проекты которых усложнились после санкций со стороны США. Если бы не известные решения США, то «Южный поток» работал бы, начиная уже с 2016 года, пишет «Экономика Сегодня».

Главным итогом этой истории Фролов считает то, что России необходимо строить свои суда-трубоукладчики. Бытует мнение, что это коммерчески не рентабельно, но, учитывая планы по сторонним проектам, в этом есть смысл, пусть и его нельзя напрямую просчитать в цифрах.

«Еще поднимается вопрос со строительством газопровода в Японию, хотя там есть сложности, которые связаны даже не с большой глубиной, а с тем, что в этом регионе имеется большая сейсмическая активность», — заключил эксперт.

Ситуация с «Северным потоком-2» может повторится в будущем, считает Фролов. Поэтому для решения таких вопросов нужно создавать собственные специальные суда, которые не зависят от внешнеполитической конъюнктуры.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #строительство #северный поток-2 #трубопровод

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