Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер из Национальной баскетбольной ассоциации Северной Америки Ирвинг Роланд считает Трампа лживым политиком, который просто ведет свое шоу. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию NEWS.ru.

По мнению Роланда сегодняшняя американская власть «кричит о лучшей жизни для людей», но ничего не делает. Он усомнился в том, что политики в США демократичны по отношению к окружающим, а Трампа сравнил с ведущим шоу.

«Он ненастоящий, неискренний и лживый человек, который ничего не делает для народа. Он элементарно неправильно пишет, что подтверждает, что он не самый образованный человек. Да, он великий бизнесмен, но надо понимать, что любой, кто получил высшее образование, должен его использовать. Спортсмены зачастую делают для людей больше, чем политики», — сказал он.

Интервью состоялось во время турне Роланда по России. Личный наставник Кевина Дюранта, Коби Брайанта и Леброна Джеймса похвалил русскую кухню и признался, что сложнее всего работать ему было с Кайри Ирвингом.