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16:30   24 Марта 2020
Политика

Путин примет участие в заседании G20 по ситуации с коронавирусом

Путин примет участие в заседании G20 по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин примечет участие в видеоконференции, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией в мире.

Саммит глав государств, которые входят в Большую двадцатку, пройдет 26 марта. Одним из участников мероприятия, посвященного обсуждению мер по борьбе с COVID-19, будет президент РФ Владимир Путин. 

Ранее сообщалось, что российский лидер посетил Коммунарскую больницу в Москве, где находятся россияне инфицированные коронавирусом. В ходе своего визита Путин отметил слаженную работу специалистов, которые, по словам главы РФ, действуют как "слаженный механизм". 

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. В начале 2020 с коронавирусной инфекцией столкнулись жители европейских стран. 

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #g20 #коронавирус

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