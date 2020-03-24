Путин примет участие в заседании G20 по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин примечет участие в видеоконференции, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией в мире.

Саммит глав государств, которые входят в Большую двадцатку, пройдет 26 марта. Одним из участников мероприятия, посвященного обсуждению мер по борьбе с COVID-19, будет президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что российский лидер посетил Коммунарскую больницу в Москве, где находятся россияне инфицированные коронавирусом. В ходе своего визита Путин отметил слаженную работу специалистов, которые, по словам главы РФ, действуют как "слаженный механизм".

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. В начале 2020 с коронавирусной инфекцией столкнулись жители европейских стран.