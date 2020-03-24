Путин отправится с визитом в СЗФО

Президент России Владимир Путин в среду отправится с рабочим визитом в Северо-Западный федеральный округ. 25 марта президент проведет заседание Совета по культуре и искусству.

Российский президент Владимир Путин 25-26 марта совершит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также сообщается, что 25 марта президент Российской Федерации проведет заседание Совета по культуре и искусству.

Отметим, во вторник президент РФ посетил больницу в Коммунарке, где пообщался с главврачом. Президент поблагодарил руководителя больницы за эффективную организацию работы.