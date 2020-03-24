Кедми рассказал о страхе США столкнуться в небе Сирии с ВКС РФ

Выступая в эфире интернет-канала Iton, специалист обратил внимание на то, что военнослужащие США не в состоянии что-либо придумать или сделать в воздушном пространстве САР. Они отдают себе отчет в том, что небо этой арабской страны полностью контролируется ВКС РФ. При этом не является исключением и провинция Идлиб, ставшая последним оплотом боевиков. Российские военные летчики точно также осуществляют там патрулирование.

«Если кто-то хочет поменять ситуацию, ему придется решать вопрос с ВКС России. Не думаю, что кто-то в армии США, особенно на Ближнем Востоке, хочет вступать в конфликт с ними», – заявил Кедми.

На страх Соединенных Штатов перед российскими ВКС указывает то, что американцы, по словам эксперта, придерживаются всех условий и договоренностей, достигнутых по Сирии. При этом по данному вопросу они даже более щепетильны, чем Израиль. Военнослужащие США заблаговременно предупреждают российских коллег о своих действиях и всеми силами стремятся не допустить какого-либо конфликта. И на сегодняшний день Кедми не видит признаков того, что Пентагон готов пересмотреть свое «стратегическое решение» и выступить против авиации РФ.

Стоит отметить, что ВКС РФ в настоящее время выполняет не только военные операции. Помимо этого, они обеспечивают безопасность российских граждан. Так, именно бортами Минобороны вывозили россиян из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Кроме того, 14 самолетов оборонного ведомства были направлены в Италию для доставки оборудования, медикаментов и специалистов.