Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
История с «Академиком Черским» показала необходимость строить свои трубоукладчики

История с «Академиком Черским» показала необходимость строить свои трубоукладчики

 Глава РФ поблагодарил врачей из Коммунарки за работу на постах

Глава РФ поблагодарил врачей из Коммунарки за работу на постах
СМИ Ходорковского устроили "эпидемию слухов" о коронавирусе

СМИ Ходорковского устроили "эпидемию слухов" о коронавирусе

 Координатор штаба Навального в Новосибирске может оказаться носителем коронавируса

Координатор штаба Навального в Новосибирске может оказаться носителем коронавируса
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
История с «Академиком Черским» показала необходимость строить свои трубоукладчики

История с «Академиком Черским» показала необходимость строить свои трубоукладчики

 Глава РФ поблагодарил врачей из Коммунарки за работу на постах

Глава РФ поблагодарил врачей из Коммунарки за работу на постах
СМИ Ходорковского устроили "эпидемию слухов" о коронавирусе

СМИ Ходорковского устроили "эпидемию слухов" о коронавирусе

 Координатор штаба Навального в Новосибирске может оказаться носителем коронавируса

Координатор штаба Навального в Новосибирске может оказаться носителем коронавируса
Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

Тренер НБА назвал Трампа ненастоящим, неискренним и лживым

 Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине
16:14   24 Марта 2020
Общество

Глава РФ поблагодарил врачей из Коммунарки за работу на постах

Глава РФ поблагодарил врачей из Коммунарки за работу на постах

Президент России Владимир Путин выразил благодарность специалистам из Коммунарки, которые организовали работу по борьбе с коронавирусом.

Российский лидер отметил самоотверженность медицинских сотрудников, работающих на "боевых" постах во время эпидемии коронавирусной инфекции в РФ. 

Ранее сообщалось, что глава государства прибыл в больницу для того, чтобы выслушать доклады о положении дел. По итогам посещения медицинского учреждения Путин заявил, что все сотрудники работают как "слаженный механизм". 

Впервые вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. Через некоторое время с заболеванием столкнулись жители других стран.   

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #благодарность #врачи #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...