Глава РФ поблагодарил врачей из Коммунарки за работу на постах

Президент России Владимир Путин выразил благодарность специалистам из Коммунарки, которые организовали работу по борьбе с коронавирусом.

Российский лидер отметил самоотверженность медицинских сотрудников, работающих на "боевых" постах во время эпидемии коронавирусной инфекции в РФ.

Ранее сообщалось, что глава государства прибыл в больницу для того, чтобы выслушать доклады о положении дел. По итогам посещения медицинского учреждения Путин заявил, что все сотрудники работают как "слаженный механизм".

Впервые вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. Через некоторое время с заболеванием столкнулись жители других стран.