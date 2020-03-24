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16:11   24 Марта 2020
Общество

Путин посетил стройплощадку больницы в Коммунарке

Путин посетил стройплощадку больницы в Коммунарке

Президент России прибыл на место строительства будущей больницы в московском поселке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 24 марта Владимир Путин посетил стройплощадку будущей больницы в московском поселке Коммунарка.

Перед этим глава государства провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. На совещании в подмосковной резиденции Путина приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

После встречи Путин лично посетил действующую больницу в Коммунарке, где проходят лечение зараженные коронавирусом. После визита президент сказал работа в медицинском центре налажена и идет "как часики".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #коронавирус

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