Гудкову достался чемодан без ручки вместо перемен и депутатской зарплаты

Верховный суд РФ во вторник, 24 марта, подтвердил законность вердикта суда первой инстанции о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова. Ход процессу дал иск Минюста РФ: в ноябре 2018 года ведомство обнаружило в документах партии нарушения и потребовало их устранить. Политик с Минюстом не согласился и подал апелляцию.

«Претензии касаются неправильного формирования ревизионной комиссии партии и незаконного избрания меня председателем», — объяснил Гудков.

Пока не пришел Гудков

В 2018 году у партии не возникало проблем с документами, что позволило Ксении Собчак использовать «Гражданскую инициативу» для старта на президентских выборах. После провала бывшей ведущей шоу «Дом-2» (Собчак получила 1,68% голосов) и неудачного ребрендинга («Гражданская инициатива» стала «Партией Перемен») дела у партии, кажется, пошли на спад. Дети известных политиков не поделили штурвал и Собчак вскоре свернула финансирование либерального проекта. На капитанском мостике господин Гудков остался в одиночестве.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с «Политикой Сегодня» предположил, что Собчак не питала иллюзий по поводу перспектив «Партии Перемен».

«Для Собчак партия являлась, скорее, грузом, который изредка можно использовать. Она совершенно не была заинтересована в том, чтобы продвигать эту партию. Она была заинтересована в том, чтобы продвигать только себя», — сказал политолог.

В свою очередь, Гудков надеялся провести во власть представителей несистемной оппозиции, допускает Данилин, но после ухода Собчак выяснилось, что финансовые проблемы — только верхушка айсберга. Все решают кадры.

Команда перемен

Наметив цели сменить власть в России и пройти в Госдуму на выборах 2021 года, Гудков принялся набирать команду. Единомышленники нашлись в рядах беглого олигарха Михаила Ходорковского, разыскиваемого СК РФ по подозрению в организации убийства мэра Нефтеюганска в 1998 году. Рядом с Гудковым в политсовете оказались 15 человек. В том числе бывший председатель нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» Александр Соловьев, исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев и бывший адвокат Ходорковского Елена Лукьянова.

Павел Данилин заметил, что с кадрами у оппозиции дела всегда обстояли плохо.

«Системным либералам по сути неоткуда набирать себе штат. Либо задействуют уже использованных, затасканных персонажей, либо набирают из молодых неадекватов, которые выходят на митинги. Неадекватам не надо платить, но они скандалы устраивают, а «ветераны» стоят денег, но толку от них никакого. Вот они и ходят туда-сюда, из одной организации в другую», — отметил эксперт.

«Получилось, что ему (Гудкову – прим. ред.) пришлось нести этот чемодан без ручки самостоятельно. Единственное достижение этой партии – выдвижение Собчак. После 2018 года стало ясно, что у объединения перспектив нет», — заключил эксперт.

После решения Верховного суда РФ деятельность «Гражданской инициативы» приостановлена на три месяца. Этот срок дается для того, чтобы правление партии устранило выявленные нарушения. Представители Минюста уточнили, что «Гражданская инициатива» может провести съезд при участии представителей региональных отделений. В этом случае участвовать будут 43 человека, а это не противоречит запрету на массовые мероприятия в Москве.