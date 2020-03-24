Госдума обсудит ужесточение мер за несоблюдение санитарно-эпидимиологических норм

Совет Госдумы в среду, 25 марта, обсудит вопрос об ужесточении мер за несоблюдение санитарно-эпидимиологических норм.

Соответствующие правки внесли в Думу представитель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству Павел Крашенников.

Инициатива предусматривает наказание лиц, которые повлекут за собой по неосторожности массовое заражение или отравление граждан, в виде штрафа от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода в период от трех до пяти лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет. Об этом заявили представители пресс-службы нижней палаты парламента.

Телеканал RT сообщил, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил представить варианты ужесточения ответственности за нарушение карантинного положения, которое вводится в целях противодействия распространению новому типу коронавирусной инфекции COVID-2019, писала пресс-служба правительства.