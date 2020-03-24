Кремль сообщил о прибытии Путина в коммунарскую больницу

Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке.

Президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Москве. Кремль сообщает, что глава РФ прибыл с визитом в больницу в Коммунарке.

Клиника в Коммунарке принимает людей с подозрением на коронавирус в Москве.

Президент России планирует осмотреть новую клинику, которую строят в Коммунарке для зараженных COVID-19 с вертолета. Информация об этом появилась после оперативного заседания, которое провел глава РФ в своей резиденции в Подмосковье.