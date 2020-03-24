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 Госдума обсудит ужесточение мер за несоблюдение санитарно-эпидимиологических норм

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15:04   24 Марта 2020
Политика

Собянин выступил за ужесточении контроля COVID-2019 губернаторами

Собянин выступил за ужесточении контроля COVID-2019 губернаторами

Московский мэр Сергей Собянин попросил президента Российской Федерации Владимира Путина дать поручение жестко контролировать ситуацию с новым типом коронавирусной инфекции со стороны губернаторов.

Во вторник, 24 марта, глава государства собрал совещания по вопросам здравоохранения для обсуждения ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции. Встреча прошла в подмосковном Ново-Огарево.

В Российской Федерации зафиксировано 57 новых случаев инфицирования COVID-19, общее количество заболевших увеличилось до 495. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #собянин #политика #коронавирус

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