Собянин выступил за ужесточении контроля COVID-2019 губернаторами

Московский мэр Сергей Собянин попросил президента Российской Федерации Владимира Путина дать поручение жестко контролировать ситуацию с новым типом коронавирусной инфекции со стороны губернаторов.

Во вторник, 24 марта, глава государства собрал совещания по вопросам здравоохранения для обсуждения ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции. Встреча прошла в подмосковном Ново-Огарево.

В Российской Федерации зафиксировано 57 новых случаев инфицирования COVID-19, общее количество заболевших увеличилось до 495. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.