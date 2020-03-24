Пятеро излечившихся от коронавируса пациентов выписаны из больниц за прошедшие сутки

Пять человек, переболевших коронавирусом, выписаны из больниц за прошедшие сутки. Всего в РФ выздоровели 22 человека. Об этом сообщил оперштаб.

Пять пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, выписаны из больниц, они полностью здоровы. Об этом сообщил оперштаб.

Согласно сообщению, на сегодняшний день уже 22 человека в России полностью выздоровели.

На сегодняшний день в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи инфицирования выявлены в Москве (28 случаев), Санкт-Петербурге (5 случаев), Воронежской, Свердловской областях (по 4 случая).

Три случая заражения выявлено в Башкирии, по два - в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и в Приморском крае. Также по одному случаю заражения зафиксировано в Калужской, Самарской и Волгоградской областях, Чечне и Татарстане.