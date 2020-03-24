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14:55   24 Марта 2020
Политика

Пятеро излечившихся от коронавируса пациентов выписаны из больниц за прошедшие сутки

Пятеро излечившихся от коронавируса пациентов выписаны из больниц за прошедшие сутки

Пять человек, переболевших коронавирусом, выписаны из больниц за прошедшие сутки. Всего в РФ выздоровели 22 человека. Об этом сообщил оперштаб.

Пять пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, выписаны из больниц, они полностью здоровы. Об этом сообщил оперштаб. 

Согласно сообщению, на сегодняшний день уже 22 человека в России полностью выздоровели. 

На сегодняшний день в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи инфицирования выявлены в Москве (28 случаев), Санкт-Петербурге (5 случаев), Воронежской, Свердловской областях (по 4 случая). 

Три случая заражения выявлено в Башкирии, по два - в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и в Приморском крае. Также по одному случаю заражения зафиксировано в Калужской, Самарской и Волгоградской областях, Чечне и Татарстане.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #коронавирус

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