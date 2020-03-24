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14:47   24 Марта 2020
Политика

Васильеву могут привлечь к административной ответственности за распространение фейков

Васильеву могут привлечь к административной ответственности за распространение фейков

Административное дело о распространении фейков о ситуации с коронавирусом может быть возбуждено в отношении главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой.

Глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева может быть привлечена к административной ответственности за распространение фейков о ситуации с коронавирусом в России. Правоохранительные органы проводят проверку по соответствующему запросу Федерального агентства новостей

Проверке подвергнется видеоролик Васильевой, опубликованный на YouTube. Сама Васильева уверяет, что об этом ей сообщил по телефону заместитель начальника отдела уголовного розыска по Москве Сергей Логинов. Он отметил, что обращение с просьбой о проверке поступило от ФАН. 

Васильева заявила, что намерена записать еще одно видео о ситуации с коронавирусом. 

Новость о планируемой проверке видеозаписи Васильевой тут же разнесли либеральные СМИ. "МБХ медиа" опубликовали материал о том, что журналисты ФАН "пожаловались" на главу профсоюза в полицию. 

На кадрах видеоролика Васильева рассказывает, что власти в РФ якобы дезинформируют людей о ситуации с коронавирусом и "запугивают медицинских работников". Также Васильева уверяет, что "тоталитарный режим" якобы заставляет врачей "скрывать реальную ситуацию и молчать об отсутствии средств защиты". 

Васильева пытается ввести людей в заблуждение, усилив панические настроения. Правоохранители установят достоверность слов Васильевой.

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Автор: Ирина Большунова
#васильева #альянс врачей #коронавирус

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