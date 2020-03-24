Ищенко предупредил Киев об опасности госпереворота

Украинский и российский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что действия «перетрусившего» президента Украины Владимира Зеленского могут стать почвой для диктатуры министра внутренних дел страны Арсена Авакова и агрессивных действий «перепуганных» вирусом элит. Такое мнение эксперт высказал в статье на сайте «Украина.ру».

«Зеленский будует и дальше рассказывать народу, как он спит в кабинете на раскладушке и убеждает маму не ходить за продуктами, а управлять страной будет министр внутренних дел, от имени президента», — написал Ищенко.

Диктатуры может и не быть, убежден он, если этого захотят олигархи. Представители элит, по его словам, быстро поймут, что политика властей делает их беднее. Сегодняшний украинский кризис показывает, по словам Ищенко, что страна сейчас, как никогда, близка к Европе.

«Совершенно по-европейски закрываются друг от друга украинские регионы, обладающие силовым ресурсом политики пытаются закрепить за собой единоличное право на управление коллапсирующим государством, а центральная власть, совсем, как Еврокомиссия, ничего не может решить, никому не может помочь, только плодит распоряжения, бессмысленные и беспощадные», — оценил ситуацию политолог.

Завершая свои размышления, Ищенко сравнил Украину с пассажиром, который пытался «запрыгнуть в последний вагон европейского поезда», но не смог. Страна, отметил он, в итоге «летит под откос, опережая Европу.