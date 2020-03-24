Абэ предложит президенту МОК отложить Олимпиаду в Токио на год

Японский премьер-министр Синдзо Абэ на фоне распространения коронавируса предложит перенести летние Олимпийские игры-2020 в Токио на год.

Соответствующее предложение Абэ намерен сделать главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, сообщает ТАСС. По данным источника, стороны в настоящее время беседуют по телефону.

В разговоре участвуют губернатор Токио и председатель оргкомитета "Токио-2020". Планируется, что в ходе разговора будет поднят вопрос о переносе Олимпиады на фоне ситуации с COVID-2019.

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