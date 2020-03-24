Собянин рассказал о динамике развития коронавируса в Москве

Мэр Москвы сообщил, что коронавирус подозревается у 500 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что динамика развития коронавируса в столице высока. По словам главы города, под подозрением около 500 человек. Мэр уверен, что реальной картины по распространению вируса в нашей стране на данный момент нет.

Во время совещания с президентом России Собянин сообщил, что пик развития COVID-19 в РФ удастся сгладить благодаря тем мерам, которые принимались в стране ранее.

Также мэр Москвы попросил Владимира Путина поручить губернаторам ужесточить контроль за коронавирусом в регионах.