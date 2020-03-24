Малькевич: "медиаистерия" способствует росту паники в обществе

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич прокомментировал появление недостоверной информации о коронавирусе в России, отметив, что без "медиаистерии" не было бы такой "вирусной" реакции на COVID-19.

Ранее компания "Медиалогия" провела анализ числа упоминаний вирусных заболеваний с 1 января 2000 года по 22 марта 2020 года федеральными СМИ. Согласно предоставленным организацией данным, пандемия коронавирусной инфекции по числу сообщений (более 242 тысяч) находится на первом месте.

В интервью журналистам Федерального агентства новостей президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напомнил, что истерия в информационном пространстве влечет за собой рост панических настроений в обществе.

"Общество уже и так взвинчено, так как есть огромное количество публикаций, а теперь пошли новые вбросы. Это провокация, и здесь Роскомнадзор должен жестко наказывать", — заявил Малькевич.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 438 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всю достоверную и актуальную информацию вы можете найти на сайте стопкоронавирус.рф. Проект был запущен 16 марта правительством России.