Власти Подмосковья подтвердили еще шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Московской области. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Число заболевших в Московской области на сегодняшний день увеличилось до 41 человека, сообщили в оперштабе Подмосковья.

"Еще шесть новых случаев заболевания подтверждены у жителей Московской области", - говорится в сообщении оперштаба.

Отметим, в России на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек уже полностью выздоровели и выписаны из больницы.

В мире число заболевших превысило 292 тысячи человек, 12,7 тысячи скончались от болезни.