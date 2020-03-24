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14:14   24 Марта 2020
Политика

Власти Подмосковья подтвердили еще шесть новых случаев заражения коронавирусом

Власти Подмосковья подтвердили еще шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Московской области. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Число заболевших в Московской области на сегодняшний день увеличилось до 41 человека, сообщили в оперштабе Подмосковья.

"Еще шесть новых случаев заболевания подтверждены у жителей Московской области", - говорится в сообщении оперштаба.

Отметим, в России на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек уже полностью выздоровели и выписаны из больницы. 

В мире число заболевших превысило 292 тысячи человек, 12,7 тысячи скончались от болезни. 

 

 

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #подмосковье #коронавирус

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