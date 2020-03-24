Позиции ЛНА на юге Триполи подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ПНС

Триполи стала эпицентром очередной попытки так называемого Правительства национального согласия Ливии провести захват территории враждующей стороны, сообщается пользователями социальной сети Facebook.

Боевики ПНС в очередной раз выразили агрессию по отношению к враждующей стороне: в районе Ас-Сабиа южнее Триполи, столицы Ливии, был произведен обстрел из тяжелой артиллерии. Обстрелу подверглись опорные пункты и основные места расположения Ливийской армии в районе Вади ар-Рабиа. Тем не менее Ливийская национальная армия (ЛНА) все еще поддерживает политику прекращения боевых действий.

"Военнослужащие ЛНА на сегодняшний день контролируют порядка 70% территории на направлении Айн Зара", —сообщает источник из социальной сети.

23 марта ПНС совершило череду артиллерийских обстрелов окрестностей Триполи и Тархуны, говориться в репортаже ФАН.