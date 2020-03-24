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Сенатор Цеков предложил ввести уголовную ответственность за нарушение карантинных мер
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14:04   24 Марта 2020
Общество

Сенатор Цеков предложил ввести уголовную ответственность за нарушение карантинных мер

Сенатор Цеков предложил ввести уголовную ответственность за нарушение карантинных мер

Власти должны ужесточать уголовное и административное наказание за попытки посеять панику в условиях эпидемий и чрезвычайных ситуаций, заявил сенатор комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

Недостоверная информация о распространении COVID-19 активно размещается в соцсетях. Это является причиной непонимания среди российских граждан. В частности, речь идет о роликах, где авторы запугивают людей пустыми прилавками магазинов.

"Распространение паники требует жестких мер борьбы, эпидемии и чрезвычайные ситуации следует приравнять к военному времени, когда законы, как известно, куда жестче. Бороться с распространителями лжи нужно двумя способами", — заявил Цеков в интервью "Экономике Сегодня".

Сенатор уверен, что установленные штрафы за дезинформацию в размере от 5 до 10 тысяч рублей надо увеличить на порядок: от 50 до 100 тысяч рублей. Эти нововведения отобьют желание распространять ложь в Сети. Из-за возникновения паники возможны нарушения карантинных мероприятий и даже гибель людей, за что необходимо отвечать в рамках Уголовного кодекса.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.

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Автор: Борис Нестеров
#цеков #дезинформация #коронавирус

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