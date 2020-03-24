Гражданская авиация РФ нуждается в поддержке из-за коронавируса

Специальный представитель президента Российской Федерации Сергей Иванов призвал оказать массированную поддержку гражданской авиации в связи с коронавирусом.

Специальный представитель президента РФ Сергей Иванов считает необходимым поддержать гражданскую авиацию. Отрасль несет убытки в связи с ситуацией с коронавирусом.

Отметим, накануне на сайте Межгосударственного авиационного комитета появилось сообщение о том, что ситуация в авиации по своему мировому масштабу является беспрецедентной и требует новых подходов.

Карантинные и ограничительные меры, снизившие спрос на авиаперевозки, привели к потерям авиакомпаний в выручке и прибыли. Ситуация осложнена еще и тем, что сроки карантинных и ограничительных мер пока неизвестны.