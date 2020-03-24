Олимпиаду в Токио могут перенести на год

Организаторы Олимпиады в Токио рассматривают вариант переноса мероприятия на год из-за распространения нового типа пневмонии, сообщает Nikkei.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о рассмотрении переноса мероприятия на следующий год, после чего многие страны заявили об отказе участвовать в Олимпиаде в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Представители мира спорта разделились на два лагеря. Власти Японии выступают решительно против переноса Олимпиады, поскольку это может негативно сказаться на экономике страны, в то время как МОК уже рассматривает возможные сценарии переноса мероприятия.

По данным на 24 марта в РФ зафиксировано 438 случаев заболевания. Всю актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции в РФ можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.