Министр обороны России Сергей Шойгу проверился на коронавирус

После рабочей поездки в Сирию Сергей Шойгу сдал тест на наличие коронавируса. По пути обратно все члены делегации прошли проверку на пандемию прямо в салоне самолета. Сообщается, что все здоровы.

Медицинское освидетельствование на наличие COVID-19 провели для всех пассажиров самолета, возвращающихся из Сирийской Арабской Республики. Медики измерили температуру членов делегации, сообщил "Царьград". В Минобороны отметили, что ввиду усложняющейся ситуации по распространению вируса подобные меры необходимы для всего личного состава.

Министр был в Сирийской Арабской Республике по поручению президента. Сергей Шойгу участвовал в переговорах с Башаром Асадом 23 марта.