Россия получила уведомление о проведении саммита G20 по коронавирусу

Россия получила уведомление о саммите G20 по коронавирусу. Мероприятие запланировано на 26 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Саммит "большой двадцатки" по коронавирусу пройдет 26 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне он отметил, что о том, выступит ли Россия с какими-либо инициативами во время саммита, говорить преждевременно.

Саммит пройдет в режиме видеосвязи. Встреча будет посвящена ситуации с коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день заражены более 292 тысяч человек, более 12,7 тысячи скончались от болезни, возбудителем которой стал вирус COVID-19. В России зафиксировано 438 случаев заражения опасной инфекцией.