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Власти Подмосковья подтвердили еще шесть новых случаев заражения коронавирусом

Власти Подмосковья подтвердили еще шесть новых случаев заражения коронавирусом

 Позиции ЛНА на юге Триполи подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ПНС

Позиции ЛНА на юге Триполи подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ПНС
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13:30   24 Марта 2020
Политика

Россия получила уведомление о проведении саммита G20 по коронавирусу

Россия получила уведомление о проведении саммита G20 по коронавирусу

Россия получила уведомление о саммите G20 по коронавирусу. Мероприятие запланировано на 26 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Саммит "большой двадцатки" по коронавирусу пройдет 26 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне он отметил, что о том, выступит ли Россия с какими-либо инициативами во время саммита, говорить преждевременно. 

Саммит пройдет в режиме видеосвязи. Встреча будет посвящена ситуации с коронавирусом. 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день заражены более 292 тысяч человек, более 12,7 тысячи скончались от болезни, возбудителем которой стал вирус COVID-19. В России зафиксировано 438 случаев заражения опасной инфекцией. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #g20

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