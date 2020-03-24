Полковник юстиции в отставке Лапшов не видит необходимости менять УК из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Планируется, что соответствующие поправки в уголовный кодекс депутаты рассмотрят 31 марта. В частности, предлагается увеличить штрафы до двух миллионов рублей, ввести ограничение свободы до трех лет или лишать свободы на срок до семи лет, если из-за нарушения правил карантина погибли двое и больше лиц.

Об ужесточении наказания заговорили на фоне растущей заболеваемости коронавирусом и резонансного случая с главным инфекционистом Ставропольского края Ириной Санниковой, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работу без двухнедельного карантина. В результате Санникова заразила минимум 11 человек. В отношении инфекциониста возбуждено уголовное дело.

Эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым опросам, адвокат, полковник юстиции в отставке Павел Лапшов считает случай с Санниковой из ряда вон выходящим, но тем не менее, не видит необходимости ужесточать кодекс.

«В УК РФ уже есть норма, по которой наступает ответственность за невыполнение санитарно-эпидемиологических и противоэпидемических мероприятий — 236 статья. Вот сейчас прецедент создан, когда в отношении инфекциониста возбуждено уголовное дело. Безусловно, этот факт из ряда вон выходящий. Люди, которые профессионально имеют отношение к медицине, к специальным знаниям по эпидемиологической безопасности и халатно относятся к последствиям своего поведения, безусловно, должны нести ответственность, — категоричен эксперт.

По мнению Лапшова, куда более эффективным инструментом будет доступная и правдивая информация.

«Скорее всего нужно полагаться на некие разъяснения, через в СМИ в том числе, чтобы люди более сознательно относились к соблюдению карантина. Потому что мы видим, что только соблюдение элементарных правил может помочь гражданам избежать заболевания», — сказал Лапшов «Политике Сегодня».

Сейчас штрафы за нарушение условий карантина составляют от 500 до 1000 рублей.

На 24 марта по официальным данным Роспотребнадзора, в России официально подтверждено 495 случаев коронавируса.