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13:04   24 Марта 2020
Политика

Солонников не удивился фейкам американских изданий о коронавирусе в России

Солонников не удивился фейкам американских изданий о коронавирусе в России

Искажение информации о ситуации с коронавирусом в России американской правозащитной организацией Human Rights Watch директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал "стабильностью".

Автор статьи заявляет, что в России богатые россияне якобы скупают аппараты ИВЛ, которых якобы может не хватить "простым смертным". Российский дипломат Анатолий Антонов опубликовал на странице дипмиссии в социальных сетях комментарий к этому материалу.

В первую очередь российский посол в США посоветовал главе организации Кеннету Роту прочитать интервью главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Медик подробно рассказал о ситуации с аппаратами. Антонов призвал Рота не заниматься созданием фейков и не вводить в заблуждение читателей.

По словам посла РФ в США, своевременные меры позволяют российским медикам гораздо успешнее противостоять коронавирусу, чем врачи других стран, которые HRW "традиционно не критикует". Об этом пишет Nation News.

Журналисты Nation News пообщались с политологом, директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым, попросив прокомментировать статью Human Rights Watch. Политолог отметил, что Запад использует против России любой подвернувшийся повод. Цель — показать, что в США все хорошо, а в России все плохо. Ситуация с коронавирусом — это еще один повод, который Запад будет использовать, чтобы выставить Россию в негативном свете. 

"Ничего нового не произошло", — подытожил Солонников.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #коронавирус

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