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Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

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13:05   24 Марта 2020
Весь мир

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Погребинский оценил вероятность дефолта на Украине

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский убежден, что властям стоит решиться на дефолт. Такое мнение эксперт высказал в беседе с телеканалом «360».

Политолог рассказал, что Украина не имеет «подушки безопасности», вместо этого — многомиллиардные долги.

«И сейчас перед правительством стоит вопрос, решиться на дефолт или нет. Разумные люди в этой ситуации считают, что надо», — объяснил он.

Погребинский убежден, что малый и средний бизнес полностью обрушились. Украинцам, по его словам, через месяц не будет хватать денег даже на еду. Пострадают и крупные предприятия, отметил он. Многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу, но позволить это себе могут далеко не все, посетовал собеседник «360». Он добавил, что химические и металлургические заводы не смогут работать в таком режиме.

«Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что метро останавливать нельзя, будет катастрофа. В Киеве его остановили. Я не знаю, есть ли у них мозги. Это испытание выпало на то время, когда у власти оказались совершенно некомпетентные и чрезвычайно глупые люди», — подчеркнул он.

В пример Погребинский привел нового украинского министра здравоохранения, кардиохирурга. По его словам, он более компетентен, чем прежняя «недоученная медсестра», но «за полторы недели наговорил столько бреда», что его просто нужно уволить.

Завершил свои размышления специалист неутешительным прогнозом:

«Если в США ожидают падения квартального ВВП на 50%, то что уж говорить про нас», — подвел итог Погребинский.

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Автор: Лев Собакин
#украина #коронавирус

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