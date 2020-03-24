Коронавирус бросает вызов педагогам и родителям

Из-за пандемии коронавируса российских студентов и школьников перевели на дистанционное обучение. Пока до 12 апреля. О том, как нововведение повлияет на систему образования в России, и с какими вызовами придется столкнуться, выясняли эксперты на круглом столе в Медиагруппе «Патриот».

Весенние каникулы в Петербурге продлятся с 23 по 30 марта. После этого школьники продолжат учебу либо в свободном режиме, либо дистанционно, объяснила начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Петербурга Елена Спасская.

Решение о переходе на свободную форму обучения было принято 16 марта — в последние пять дней четверти, напомнил директор президентского физико-математического лицея № 239 Максим Патрусевич. Расписание составили так, чтобы эти дни ученики могли безболезненно пропустить. При этом школу посещали примерно две трети ребят.

«Если дома у детей пожилые родственники, если приходилось добираться в переполненном транспорте, — дети оставались дома», — объяснил Патрусевич.

Пандемия не отразится на ЕГЭ и ОГЭ, считает работник образования. Результаты экзаменов — в большей степени результат работы самого ребенка, в меньшей степени – его родителей. Школа лишь дает возможность тем, кто к знаниям тянется.

«Человеку, который хочет учиться, никакой коронавирус не помешает», — уверен Патрусевич.

Эксперты развеяли миф о том, что переход на дистанционное образование — это круглосуточное сидение за компьютером. Обучение дома во многом зависит от заданий, которые дает учитель.

«Никто не отменял чтение художественной литературы, занятия с рабочими тетрадями, рисование», — объяснила Спасская.

То же касается и студентов. Они решают задачи в тетрадках, рисуют таблицы и схемы, читают учебники.

Изъян в дистанционном образовании увидел директор лицея №36 Константин Тхостов: не все родители идут в ногу со временем, и могут разобраться с такими сервисами, как электронный дневник.

«Проблема состоит в том, что наше сознание не позволяет оперативно реагировать на вызов», —призвал осваивать цифровые технологии эксперт.

Проректор РГПУ им. Герцена Михаил Пучков рассказал, что вуз начал переход на дистанционное образование еще месяц назад — из-за китайских студентов. Он счел такой опыт полезным для будущих педагогов.

«Для нас это действительно отличный кейс для того, как будущим педагогам в реальности показать использование электронных образовательных технологий», — рассказал эксперт.

Не повлияет коронавирус и на поступление в вузы, уверен проректор Балтийского государственного технического университета «Военмех» Марат Гогуадзе. Учебные заведения России могут принимать документы абитуриентов дистанционно.

«Для вузов в целом приемная кампания не изменится, все будет в штатном режиме. Думаю, что проблем не будет», —оптимистично настроен эксперт.

Точка в дискуссии получилась поэтической. Марат Гогуадзе продекламировал воодушевляющие строчки, авторство которых почему-то приписал Пушкину.

...На помощь разум призовем,

Сметем болезнь силой знаний

И дни тяжелых испытаний

Одной семьей переживем.