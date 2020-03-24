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12:18   24 Марта 2020
Общество

Трех вылечившихся от коронавируса пациентов выписали в Красноярске

Трех вылечившихся от коронавируса пациентов выписали в Красноярске

Вылечившихся от нового типа пневмонии трех пациентов выписали из красноярской больницы, общее число вылечившихся от коронавируса в РФ достигло 20 человек.

Ранее шесть пациентов с коронавирусом госпитализировали в больницу Красноярска, все они вернулись из неблагоприятных по коронавирусу стран. У троих оставшихся на лечении пациентов заболевание протекает в легкой форме, уточнили медики. По последним данным, 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в РФ, более половины из них — 262 случая заболевания — в Москве, летальных случаев в России нет. 

Власти РФ запустили специальный портал стопкоронавирус.рф, на котором все желающие могут ознакомиться с мерами предосторожности по нераспространению коронавируса, а также со всей актуальной информацией по заболеванию в РФ.

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Автор: Василий Пименов
#красноярск #коронавирус

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