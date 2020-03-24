Пациентка в больнице Коммунарки умерла не от коронавируса, а от рака

Женщина, которая умерла в инфекционной больнице в Коммунарке, имела терминальную стадию онкологического заболевания. Взятый при жизни пациентки анализ на коронавирус показал отрицательный результат.

Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения. Как уточняется, 69-летняя жительница Москвы была сначала помещена в больницу №40, после чего переведена в инфекционную больницу Коммунарки. Также отмечалось, что ее дочь недавно вернулась из Португалии.

"Результат анализа на коронавирус — отрицательный. Женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания", — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте также сообщили, что внутренние органы и ткани женщины были поражены метастазами. Состояние ее здоровья на момент госпитализации оценивалось как критическое и обуславливалось термальной стадией рака.

Напомним, всю достоверную и актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции в России и мире вы можете найти на сайте стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.